Caso Maradona: l’infermiera affronterà un processo con giuria (Di martedì 29 ottobre 2024) Oggi, presso il Tribunale Penale Orale (TOC) numero 3 di San Isidro, nella provincia di Buenos Aires, si terrà un’udienza preliminare nel contesto del processo per la morte di Diego Maradona. Durante questa udienza, si prevede la fissazione di una data ufficiale per l’inizio del processo con giuria contro l’infermiera Gisella Dahiana Madrid, la sola tra gli otto imputati ad aver richiesto un processo con questa modalità. Madrid, accusata di "omicidio semplice con premeditazione," avrebbe avuto un ruolo critico nella gestione delle cure dell'ex calciatore poco prima del decesso avvenuto nel novembre 2020. Ilfogliettone.it - Caso Maradona: l’infermiera affronterà un processo con giuria Leggi tutta la notizia su Ilfogliettone.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Oggi, presso il Tribunale Penale Orale (TOC) numero 3 di San Isidro, nella provincia di Buenos Aires, si terrà un’udienza preliminare nel contesto delper la morte di Diego. Durante questa udienza, si prevede la fissazione di una data ufficiale per l’inizio delconcontroGisella Dahiana Madrid, la sola tra gli otto imputati ad aver richiesto uncon questa modalità. Madrid, accusata di "omicidio semplice con premeditazione," avrebbe avuto un ruolo critico nella gestione delle cure dell'ex calciatore poco prima del decesso avvenuto nel novembre 2020.

La Camera di Cassazione ha stabilito il 2 ottobre che la responsabilità per la morte di Maradona sarà definita in due istanze: una giuria contro l'infermiera, su richiesta del suo avvocato Rodolfo Baq

