Caso dossier spiati anche l’olimpionico Jacobs e il suo staff L’incarico da un avvocato padovano pochi giorni dopo l’oro a Tokyo

(Di martedì 29 ottobre 2024) C’èMarcell, atleta azzurro olimpionico nei cento metri a2020, tra glidalla presunta banda deial centro dell’inchiesta della Procura antimafia di Milano. La vicenda è descritta nella maxi-informativa redatta dai Carabinieri e depositata agli atti del fascicolo: “Le analisi forensi”, scrivono gli investigatori, “hanno permesso di accertare l’interessamento in intercettazioni illecite a carico die del suo” da parte di due indagati, Lorenzo Di Iulio e Gabriele Pegoraro (quest’ultimo è a capo della società Bitcorp, che realizzava intercettazioniper la Procura milanese). Il, si legge, è stato commissionato da Carmine Gallo, ex superpoliziotto considerato uno dei capi dell’associazione a delinquere, e “a sua volta richiesto da unallo stato in corso d’identificazione”.