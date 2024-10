Teleclubitalia.it - Casal di Principe: 65 chili di botti illegali in un box. Carabinieri arrestano 18enne

Leggi tutta la notizia su Teleclubitalia.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Ben 65dinascosti in un box e sequestrati nel corso di un blitz daidella Stazione di Qualiano. Il materiale si nascondeva in una villetta adi. Unè finito in manette.Di, nascondeva 65di materiale esplosivo in garage: arrestato unSiamo L'articolodi: 65diin un box.Teleclubitalia.