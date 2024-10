Cari democratici, con questi populisti non vincerete mai (Di martedì 29 ottobre 2024) Riuscire a perdere in Liguria, come ha fatto ieri il centrosinistra, con il principale avversario, il presidente uscente, prima ai domiciliari e poi messo definitivamente fuori gioco anche dalla scelta del patteggiamento, e dopo due anni di governo Meloni, è un segnale politico di valore nazionale che non è possibile sottovalutare. Ma che andrebbe letto nel più ampio contesto delle scelte compiute dal Pd sin dalle primarie del 2019, quelle vinte da Nicola Zingaretti. Sono passati infatti quasi sei anni, due legislature, due congressi e ben tre segretari da quando il gruppo dirigente del Pd ha scelto la strada dell’alleanza a ogni costo con il Movimento 5 stelle, insieme causa e conseguenza dell’abiura di quanto lo stesso Pd (e il novanta per cento di quel medesimo gruppo dirigente) aveva detto, fatto o anche solo pensato durante la stagione di Matteo Renzi. Linkiesta.it - Cari democratici, con questi populisti non vincerete mai Leggi tutta la notizia su Linkiesta.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Riuscire a perdere in Liguria, come ha fatto ieri il centrosinistra, con il principale avversario, il presidente uscente, prima ai domiciliari e poi messo definitivamente fuori gioco anche dalla scelta del patteggiamento, e dopo due anni di governo Meloni, è un segnale politico di valore nazionale che non è possibile sottovalutare. Ma che andrebbe letto nel più ampio contesto delle scelte compiute dal Pd sin dalle primarie del 2019, quelle vinte da Nicola Zingaretti. Sono passati infatti quasi sei anni, due legislature, due congressi e ben tre segretari da quando il gruppo dirigente del Pd ha scelto la strada dell’alleanza a ogni costo con il Movimento 5 stelle, insieme causa e conseguenza dell’abiura di quanto lo stesso Pd (e il novanta per cento di quel medesimo gruppo dirigente) aveva detto, fatto o anche solo pensato durante la stagione di Matteo Renzi.

