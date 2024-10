Anteprima24.it - Carabinieri trovano 65 kg di esplosivo in un garage nel Casertano

(Di martedì 29 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSessantacinque chili di, in undi una villetta a Casal di Principe, a via Pisa, in provincia di Caserta. E’ già partito l’approvvigionamento per la vendita al dettaglio di botti e petardi in vista del Capodanno e ihanno trovato gli ordigni a casa di un insospettabile in una zona residenziale, a 400 metri dal parco Arcobaleno, a due passi dal museo “Casa Don Diana”. Idi Qualiano avevano raccolto diversi indizi con la voce in città che già circolava e così hanno deciso di far visita a un 18enne incensurato. Nel box il rinvenimento che ha sorpreso gli stessi militari. Tutti ordigni non convenzionali – dalle “tradizionali” cipolle fino ai piccoli candelotti – per un totale di 1.213 pezzi.