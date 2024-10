Calcionews24.com - Calciomercato Juve, Skriniar è il grande sogno per la difesa: essenziali due condizioni per il colpo. Le ultime

Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com

(Di martedì 29 ottobre 2024)è ilper la: dueper il. Le ultimissime in casa bianconera La sfida di San Siro contro l’Inter lo ha evidenziato ancora una volta. L’infortunio di Gleison Bremer ha fatto scattare l’allarme in casantus, che in vista della sessione di gennaio ha assoluto bidi un difensore. Il