Lapresse.it - Calcio, Rodri è il pallone d’oro 2024. Beffato Vinicius

Leggi tutta la notizia su Lapresse.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Iltorna in Spagna dopo 64 anni, e finisce nelle mani di, fulcro della nazionale campione d’Europa e del Manchester City di Guardiola. Un trionfo un po’ a sorpresa visto che il favorito della vigilia era il brasilianodel Real Madrid. Alle spalle di, arrivato alla cerimonia di Parigi in stampelle perché infortunato, tre madridisti, Vincius appunto, l’inglese Jude Bellingham e lo spagnolo Dani Carvajal. Un po’ di gloria anche per il nostrocon Carlo Ancelotti premiato come miglior allenatore. Serata però caratterizzata dalla polemica assenza della delegazione del Real Madrid. Il club blanco è rimasto in Spagna una volta venuto a sapere del mancato premio a