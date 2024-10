Cairo smentisce: «Non vendo il Toro», ma la Stampa insiste: Red Bull è a caccia di un club in Serie A (Di martedì 29 ottobre 2024) Ieri La Stampa ha aperto scrivendo che i tifosi del Torino potevano finalmente sognare in quanto il presidente Cairo era vicino a vedere il Toro e aveva incontrato più volte gli emissari della Red Bull. Oggi pubblica una lettera di Cairo che smentisce tutto. «Quanto riportato nell’articolo è falso. Il dottor Urbano Cairo non ha mai avuto incontri con esponenti o emissari della Red Bull finalizzati alla vendita del Torino Fc. Ilnapolista.it - Cairo smentisce: «Non vendo il Toro», ma la Stampa insiste: Red Bull è a caccia di un club in Serie A Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Ieri Laha aperto scriche i tifosi del Torino potevano finalmente sognare in quanto il presidenteera vicino a vedere ile aveva incontrato più volte gli emissari della Red. Oggi pubblica una lettera dichetutto. «Quanto riportato nell’articolo è falso. Il dottor Urbanonon ha mai avuto incontri con esponenti o emissari della Redfinalizzati alla vendita del Torino Fc.

