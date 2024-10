Cagliari-Bologna LIVE 0-0: occasioni per Gaetano e Miranda (Di martedì 29 ottobre 2024) Cagliari-Bologna 0-0 IL TABELLINO Cagliari (4-2-3-1): Scuffet; Zappa, Palomino, Luperto, Obert; Prati, Marin; Zortea, Viola, Gaetano; Picco Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di martedì 29 ottobre 2024)0-0 IL TABELLINO(4-2-3-1): Scuffet; Zappa, Palomino, Luperto, Obert; Prati, Marin; Zortea, Viola,; Picco

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Cagliari-Bologna, squadre in campo; Cagliari Bologna: formazioni ufficiali, cronaca in diretta e tabellino del match -; Cagliari-Bologna: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Diretta Cagliari-Bologna ore 18.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni; Cagliari-Bologna dove vederla: DAZN, Sky o NOW? Canale tv, diretta streaming, formazioni; Colpo salvezza Cagliari: 2-1 in rimonta al Bologna; Leggi >>>

Cagliari-Bologna, formazioni ufficiali e risultato LIVE

(sport.sky.it)

Privo dello squalificato Makoumbou, Nicola rilancia Prati in mezzo e sceglie sia Viola che Gaetano sulla trequarti. Si rivedono dall'inizio anche Zortea, Obert e Palomino. Italiano punta su Castro rif ...

Cagliari Bologna LIVE: formazioni ufficiali, cronaca in diretta e tabellino del match

(cagliarinews24.com)

Cagliari e Bologna scendono in campo all’Unipol Domus per l’anticipo della 10a giornata della Serie A 2024/2025 (Lorenzo Schirru inviato all’Unipol Domus) – Cagliari e Bologna si affrontano all’Unipol ...

Cagliari-Bologna: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni

(msn.com)

La sfida dell’Unipol Domus apre la decima giornata. Nicola ripropone Marin al posto dello squalificato Makoumbou. Italiano ritrova Ferguson dopo 6 mesi di stop ...

DIRETTA ONLINE - Serie A, Lecce-Hellas Verona: live report, formazioni e dettagli

(napolimagazine.com)

LECCE - Lecce-Hellas Verona, 10° turno del campionato di serie A. Ecco report, formazioni, statistiche, precedenti, dettagli, cronaca e curiosità.