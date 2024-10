Laverita.info - Bucci smentisce i pronostici e mantiene la Liguria a destra

(Di martedì 29 ottobre 2024) L’inchiesta su Toti non frena il sindaco di Genova, che batte Orlando. Fdi sale sopra il 14%. Il campo largo non esiste più: il M5s paga lo scontro tra Conte e Grillo (che non va al seggio) e crolla sotto il 5%. Renzi gode.