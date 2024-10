Borsa: l'Europa chiude in rosso tra trimestrali e voto in Usa (Di martedì 29 ottobre 2024) Le Borse europee chiudono deboli mentre si guarda agli esiti delle trimestrali. Sui mercati si registra un clima di incertezza in linea con gli le prospettive sull'esito del voto presidenziale negli Stati Uniti. Sotto i riflettori restano le tensioni geopolitiche, in particolare in Medio Oriente. In flessione Londra (-0,8%), Parigi (-0,61%) e Francoforte (-0,27%). Quotidiano.net - Borsa: l'Europa chiude in rosso tra trimestrali e voto in Usa Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 29 ottobre 2024) Le Borse europee chiudono deboli mentre si guarda agli esiti delle. Sui mercati si registra un clima di incertezza in linea con gli le prospettive sull'esito delpresidenziale negli Stati Uniti. Sotto i riflettori restano le tensioni geopolitiche, in particolare in Medio Oriente. In flessione Londra (-0,8%), Parigi (-0,61%) e Francoforte (-0,27%).

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:: l'intra trimestrali e voto in Usa;: l'intra trimestrali e voto in Usa;: l'intra trimestrali e voto in Usa; Settimana inper le Borse Ue, a Milano (-1,2%) pesanti le banche;: l'intra trimestrali e voto in Usa; Borse oggi in diretta | Il Ftse Mibpoco sotto la parità . Male le banche e Tim, spread in calo a 121 punti; Leggi >>>

Borsa: l'Europa chiude in rosso tra trimestrali e voto in Usa

(ansa.it)

Le Borse europee chiudono deboli mentre si guarda agli esiti delle trimestrali. Sui mercati si registra un clima di incertezza in linea con gli le prospettive sull'esito del voto presidenziale negli S ...

Borse Europa terminano in rosso sui minimi di giornata. Stasera i conti di Alphabet

(borse.it)

Le principali Borse europee chiudono la seduta odierna in rosso, peggiorano nel corso della giornata e in prossimità dei minimi intraday.

Borsa: Europa in rosso con le trimestrali, male Asml e Lvmh

(ansa.it)

Si indeboliscono le Borse europee in scia ad alcune trimestrali deludenti, da Asml a Lvmh a Ferragamo, mentre cresce l'attesa per la riunione della Bce che domani dovrebbe abbassare nuovamente i tassi ...

Borsa: settimana in rosso per l'Europa, a Milano (-1,2%) pesanti le banche

(informazione.it)

Mercati europei in negativo, rialzi per STM e Stellantis Ore 07:40 Europa attesa poco mossa. Nuovo record assoluto per l’oro Borse europee caute in… Leggi ...