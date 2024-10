Quotidiano.net - Borsa: l'Asia contrastata guarda agli Usa, bene Tokyo

(Di martedì 29 ottobre 2024) Non hanno una direzione univoca le Borsetiche in attesa dei dati macro americani, soprattutto quelli sul mercato del lavoro verso la fine della settimana, che orienteranno le prossime scelte della Fed così come i risultati delle elezioni presidenziali negli Usa il 5 novembre., dopo i risultati elettorali interni, ha chiuso ancora una seduta in rialzo (+ 0,77%) anche graziealti rendimenti dei titoli di Stato statunitensi che sostengono le quotazioni di banche e assicurazioni. Si muove in positivo anche Hong Kong (+0,34% a scambi ancora in corso). Deboli invece i listini cinesi di Shanghai (-1,08%) e Shenzhen (-1,48%) in una brutta giornata per i titoli tecnologici.