Quotidiano.net - Borsa: bene l'Europa, tra le banche brilla Hsbc, giù Santander

(Di martedì 29 ottobre 2024) Le Borse europee sono nel complesso in crescita a una settimana dalle elezioni americani mentre Alphabet-Google apre oggi la serie di risultati delle big seven mentre sia al di qua che al di là dell'Oceano arriveranno in questi giorni dati macro che potranno influenzare le decisioni dellecentrali. Intanto si guarda ai conti: migliori delle attese quelli del gruppo bancario, che ha annunciato un buyback da 3 miliardi di dollari e corre del 4% a Londra (+0,28%). Male invece ilche perde il 3,5% e pesa su Madrid (-0,13%) per il margine di interesse deludente. Il farmaceutico Novartis dopo la trimestrale e la poca chiarezza sulle previsioni per il 2025 scende del 3,5% a Zurigo (-0,32%).