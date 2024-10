Ilrestodelcarlino.it - Bonaccini tira la volata a de Pascale

(Di martedì 29 ottobre 2024) Oggi alle 18.30, presso la sala Oscar Alessandri in via Mura Valzania 22 a Cesena, si tiene un incontro pubblico in vista delle elezioni regionali dell’Emilia-Romagna che si svolgeranno il 17 e 18 novembre. Interverranno Vincenzo Colla, assessore regionale allo sviluppo economico e green economy, lavoro, formazione e relazioni internazionali, e Stefano, europarlamentare del Partito Democratico, per discutere le sfide e le prospettive future della regione, dalla sanità allo sviluppo economico, dalle politiche ambientali alle politiche culturali. "Sarà l’occasione – affermano dal Pd Cesena – per confrontarci sulle principali sfide che attendono la nostra regione, partendo dal lavoro svolto in questi anni e guardando alle prospettive future.