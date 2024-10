Bologna-Milan: come ottenere il rimborso (Di martedì 29 ottobre 2024) Per tutti i tifosi in possesso di tagliando che decidessero di non assistere al recupero del match tra rossoblù e rossoneri (la data ufficiale non è ancora stata stabilita, ma si parla di febbraio 2025), a partire dal 1° novembre e fino al 15 dello stesso mese sarà possibile chiedere il rimborso Bolognatoday.it - Bologna-Milan: come ottenere il rimborso Leggi tutta la notizia su Bolognatoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Per tutti i tifosi in possesso di tagliando che decidessero di non assistere al recupero del match tra rossoblù e rossoneri (la data ufficiale non è ancora stata stabilita, ma si parla di febbraio 2025), a partire dal 1° novembre e fino al 15 dello stesso mese sarà possibile chiedere il

Nonostante le polemiche, Bologna-Milan è stata rinviata per il rischio maltempo. Il club rossoblù ha pubblicato sul proprio sito internet l’iter da seguire per chiedere il rimborso dei biglietti ...

I biglietti resteranno validi per la gara di recupero, ma ecco alcune informazioni utili per chi deciderà di rinunciare alla partita ...

Dopo la scelta di rinviare la sfida tra Bologna e Milan, ora parte la ricerca ad uno slot disponibile. Spunta una data possibile per recuperare il match.

