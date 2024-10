Oasport.it - Basket, l’Olimpia gioca bene, ma triple, rimbalzi e antisportivi premiano il Baskonia in Eurolega

(Di martedì 29 ottobre 2024) Si è appena conclusa alla Fernando Buesa Arena di Vitoria-Gasteiz, in Spagna, la sfida valevole per il sesto turno dell’die sul parquet iberico sono scesi in campo i padroni di casa delVitoria-Gasteiz e l’EA7 Emporio Armani Milano. Per i ragazzi di Ettore Messina, assente per otite, il momento di dare un segnale dopo i brutti ko delle ultime settimane, mentre ilandava a caccia del quarto successo. Ecco come è andata. Buon avvio in attacco di Milano, che trova subito duecon Mirotic e Brooks, ma sono un po’ troppe le amnesie in difesa, soprattutto con Bolmaro, e match che resta in perfetto equilibrio nei primi 4 minuti di gioco. Si continua a lottare punto a punto, con molti errori da entrambe le parti in attacco. Un primo, piccolo, strappo lo dà Willie Caruso, che prende rimbalzo, subisce fallo e segno portando Milano sul +4.