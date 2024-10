Baritoday.it - Bari-Carrarese: probabili formazioni e dove vederla in tv

Leggi tutta la notizia su Baritoday.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Ilè pronto a tornare in campo per il turno infrasettimanale di Serie B. I biancorossi saranno impegnati in casa, oggi, martedì 29 ottobre alle 20:30 al San Nicola contro lanel match valevole per l'undicesima giornata di Serie B.La serie positiva dei Galletti dopo un pari