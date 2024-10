Ilfoglio.it - Bagarre nei 5 stelle dopo il flop ligure. Grillo: "Si muore traditi dalle pecore". E rispunta Taverna: "Conte è il M5s"

(Di martedì 29 ottobre 2024) "Sipiùche sbranati dal lupo". Arriva in 10 parole, accompagnata dalla fotografia di un lupo su una storia di WhatsApp, la nuova stilettata di Beppeall'indomani della sconfitta in Liguria del M5s. Il fondatore che ha creato la "bacheca dei mugugni" perstare Giuseppe, si gode il brontolio che,il, ha cominciato a farsi sentire dentro il Movimento. Dal canto suo l'ex premier si assume la responsabilità della sconfitta e a chi gli chiede della sua leadership ribadisce: "Le leadership sono sempre in discussione nel momento in cui non c’è consenso" e "noi stiamo facendo un’assemblea costituente e come sapete discutiamo di tutto”. Il capo del M5s quindi tira dritto: il processo costituente va avanti e, per quanto riguarda le alleanze, il no a Renzi resta, più netto che mai.