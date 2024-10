Davidemaggio.it - Avetrana diventa Qui non è Hollywood

(Di martedì 29 ottobre 2024) La serie Disney+ sull’omicidio di Sarah Scazzi, ferma ai box dopo il ricorso del sindaco di, cambia titolo e sarà così sbloccata e resa disponibile domani sulla piattaforma streaming. Il titolo perde il riferimento al luogo dove era stato commesso il crimine e sarà semplicemente Qui non è, sottotitolo originario della serie. Ecco quanto si legge nel comunicato diramato poco fa: In ottemperanza al provvedimento emesso dal Tribunale di Taranto e in attesa dell’udienza fissata per il 5 novembre, Groenlandia e Disney informano che la serie precedentemente nota come– Qui non èavrà ora un nuovo titolo: Qui non èQui non èsu Disney+ dal 30 ottobre Questa variazione permetterà al pubblico di guardare la serie con soli cinque giorni di ritardo rispetto ai piani iniziali.