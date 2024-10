Atti sessuali con minorenne, 4 anni di condanna all'ex educatore Andrea Davoli (Di martedì 29 ottobre 2024) Reggio Emilia, 29 ottobre 2024 - Quattro anni di condanna all'esito del processo con rito abbreviato (dunque incluso lo sconto di un terzo della pena). Il reato contestato dalla pubblica accusa - violenza sessuale con induzione e aggravata dall'essere stata commessa su minorenne - è stato riqualificato oggi dal giudice in Atti sessuali con minore; sono state riconosciute le attenuanti generiche. È questa la sentenza emessa nel pomeriggio dal giudice Andrea Rat a carico di Andrea Davoli, reggiano, ex insegnante ed educatore di Comunione e liberazione. Il 53enne fu arrestato il 19 agosto 2023, con l'accusa di Atti sessuali con una 14enne reggiana che gli era stata affidata dai genitori per un ritiro spirituale. L'inchiesta era stata aperta dalla Procura di Rimini perché il presunto primo rapporto sessuale tra loro era avvenuto a Viserbella, durante un meeting di Cl. Ilrestodelcarlino.it - Atti sessuali con minorenne, 4 anni di condanna all'ex educatore Andrea Davoli Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Reggio Emilia, 29 ottobre 2024 - Quattrodiall'esito del processo con rito abbreviato (dunque incluso lo sconto di un terzo della pena). Il reato contestato dalla pubblica accusa - violenza sessuale con induzione e aggravata dall'essere stata commessa su- è stato riqualificato oggi dal giudice incon minore; sono state riconosciute le attenuanti generiche. È questa la sentenza emessa nel pomeriggio dal giudiceRat a carico di, reggiano, ex insegnante eddi Comunione e liberazione. Il 53enne fu arrestato il 19 agosto 2023, con l'accusa dicon una 14enne reggiana che gli era stata affidata dai genitori per un ritiro spirituale. L'inchiesta era stata aperta dalla Procura di Rimini perché il presunto primo rapporto sessuale tra loro era avvenuto a Viserbella, durante un meeting di Cl.

Atti sessuali con minorenne, 4 anni di condanna all'ex educatore Andrea Davoli

(ilrestodelcarlino.it)

La sentenza a carico dell’ex insegnante ed educatore di Comunione e liberazione. Davanti al giudice ha preso la parola per chiedere scusa alla ragazza, in presenza dei suoi genitori ...

