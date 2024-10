Oasport.it - ATP Parigi-Bercy 2024: Matteo Berrettini spreca e Popyrin lo elimina all’esordio

(Di martedì 29 ottobre 2024) Continua l’ecatombe italiana al Masters 1000 di. Dopo lo 0/3 azzurro di ieri con annesso forfait di Flavio Cobolli, la sconfitta di Musetti stamattina e l’ulteriore forfait di Jannik Sinner, anchedeve salutare la capitale francese, battuto per 7-5 7-6(2) dall’australiano Alexei. Rimane per l’Italia soloArnaldi nel complicato match contro il danese Holger Rune. Il primo set rimane in equilibrio il più delle volte su un autentico filo sottile. Questo perché, dopo i primi due game, si comincia a fare sul serio:va più volte in difficoltà nei propri turni di battuta. In particolare, è costretto ai vantaggi nel terzo gioco, a salvare una palla break nel quinto ed altre due nel settimo.