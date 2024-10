Oasport.it - ATP Parigi-Bercy 2024, Jannik Sinner si ritira! Il numero uno del mondo bloccato da un virus intestinale

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di martedì 29 ottobre 2024)non giocherà a. Iluno delnon scenderà in campo nell’ultimo Masters 1000 della stagione, annunciando pochi minuti fa il ritiro a causa di un. L’altoatesino avrebbe dovuto affrontare domani nel secondo turno il vincente dell’incontro tra l’americano Ben Shelton e il francese Corentin Moutet.si èto per unche lo ha debilitato negli ultimi giorni. Iluno delera comunque partito persperanzoso di poter comunque scendere in campo. Alla fine l’altoatesino, insieme al suo staff, ha capito che non c’erano le condizioni per giocare e si è dovutore dal torneo.