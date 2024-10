Quotidiano.net - Assovetro, per vetro piano prevista crescita del 2% nel 2025

(Di martedì 29 ottobre 2024) Il mercato delin Italia nelcrescerà al 2,1%, grazie a una moderata ripresa della domanda in edilizia e nell'arredamento (+6,1%), superando 1,3 miliardi di euro. Questo quanto emerge dal rapporto annuale dell'Ovp, l'Osservatorio sulla trasformazione del, promosso dae realizzato da Mcr (Management Consulting & Research). Il mercato delin Italia ha registrato nel 2023 un giro d'affari di circa 1,3 miliardi di euro, rimanendo sostanzialmente invariato rispetto all'anno precedente, complice il rallentamento delladella domanda per l'edilizia. Il 2024 segnerà un'ulteriore riduzione nel tasso dicomplessivo, con una contrazione ulteriore del segmento dell'edilizia (-3,8%), e con performance invece significative per l'arredamento (+5,3%).