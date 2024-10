Dilei.it - Ascolti tv del 28 ottobre, Ninfa Dormiente vince contro il Grande Fratello

Leggi tutta la notizia su Dilei.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Una sfida all’ultimo share tra il primo episodio di– I casi casi di Teresa Battaglia su Rai 1, la seconda stagione della fiction con Elena Sofia Ricci, e ilsu Canale 5. Elena Sofia Ricci è tornata su Rai 1 nei panni di Teresa Battaglia con, dopo il successo di Fiori sopra l’inferno e promette di conquistare il podio deglitv. La storia è avnte. Tra le montagne friulane della Val Resia, viene ritrovato il corpo della giovane poliziotta Marta Trevisan, apparentemente morta suicida con un colpo di pistola al cuore. Tuttavia, per la commissaria Teresa Battaglia, qualcosa non quadra in questa morte perché secondo lei si tratta di un omicidio camuffato da suicidio.