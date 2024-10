Fanpage.it - Arrestati altri 4 giocatori della Cantera del Real dopo la diffusione di un video a sfondo sessuale

(Di martedì 29 ottobre 2024) A fine settembre 2023 erano finiti in carcere 3delle giovanili madridiste, ora4 sono statiinseriti nell'elenco degli indagati in attesa di conoscere il proprio destino. Tutti incriminati per aver condiviso e diffuso unin cui alcuni di loro avevano rapporti con alcune ragazze, di cui una minorenne.