Angelo Madonia e Sonia Bruganelli commentano la voce sulla loro presunta rottura

(Di martedì 29 ottobre 2024)si sono lasciati? Il sospetto è nato dopo l’intervista che la produttrice ha fatto a Domenica In dove a domanda diretta se avesse un fidanzato ha risposto: “se ho un moroso? Devo ancora capire cosa voglio io dalla mia vita perché se non capisco questo faccio solo morti e feriti. Quale sarà il mio futuro non lo so, vorrei solo essere un punto di riferimento per i miei figli. Al momento ho un grande senso di colpa perché ho interrotto un matrimonio senza che ci fossero motivi gravi. Non ci sono state cose brutte o tradimenti. Nel mio caso non è stato così. Ora devo fare i conti con me”. Una risposta evasiva che ha fatto credere che fra lei e il ballerino fosse finita. Ma così non è.stanno sempre insieme: lo hanno ribadito oggi via social smentendo di aver cancellato lefoto di coppia dai social.