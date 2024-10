Dday.it - Amazon ha l’assistente IA per lo shopping. Si chiama Rufus e si lancia dall’app

Leggi tutta la notizia su Dday.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) È un chatbot all’interno dell’appdi. Si possono fare domande specifiche sui prodotti o ricevere suggerimenti per categorie o per attività.parte in beta e nelle prossime settimane raggiungerà più clienti