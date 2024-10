Pisatoday.it - Alle Benedettine 'Working in the Nuclear Field', il Career Event per le professioni nel settore nucleare

Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Mercoledì 30 ottobre, al Centro Congressi Le, d9.1518.30 appuntamento con "in the", uninternazionale dedicatoopportunità professionali nele. L'iniziativa, che si svolgerà in presenza e online in inglese, è aperta