Forlitoday.it - Al Testori soffia il vento delle Hawaii con lo spettacolo "Pa? Ka Makani"

Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Il Teatropresenta giovedì 7 novembre alle 20:30, Pa? Ka, unounico che porta sul palcoscenico italiano un soffio di cultura hawaiana. In lingua inglese con sottotitoli in italiano, questa produzione del Honolulu Theatre for Youth, in collaborazione con Elsinor, è