Al contest per sosia di Timothée Chalamet, tra estasi e tormento (Di martedì 29 ottobre 2024) «Ehi amico, come va?». Timothée Chalamet, appena arrivato al Washington Square Park di Manhattan con una guardia del corpo al seguito, si fa largo tra una folla di centinaia di persone radunatasi sotto il famoso arco romano della piazza; mentre si toglie la maschera chirurgica, urla adrenaliniche si levano al suo seguito. L'attore, che sfoggia un paio di baffi, stringe il braccio a Spencer DeLorenzo, 22 anni, che oggi è qui per i suoi occhi nocciola, la struttura ossea spigolosa e le ciocche castane lunghe fino al mento. Solo pochi minuti prima, DeLorenzo era emerso come uno dei primi sosia particolarmente somiglianti a Chalamet, cavalcando tra la folla sulle spalle dell'amico al grido di: «Ecco la principessa del popolo!». In altre parole, il Lisan al-Gaib del Greenwich Village. Spencer DeLorenzo, al centro, incontra il suo doppelgänger. Gqitalia.it - Al contest per sosia di Timothée Chalamet, tra estasi e tormento Leggi tutta la notizia su Gqitalia.it (Di martedì 29 ottobre 2024) «Ehi amico, come va?»., appena arrivato al Washington Square Park di Manhattan con una guardia del corpo al seguito, si fa largo tra una folla di centinaia di persone radunatasi sotto il famoso arco romano della piazza; mentre si toglie la maschera chirurgica, urla adrenaliniche si levano al suo seguito. L'attore, che sfoggia un paio di baffi, stringe il braccio a Spencer DeLorenzo, 22 anni, che oggi è qui per i suoi occhi nocciola, la struttura ossea spigolosa e le ciocche castane lunghe fino al mento. Solo pochi minuti prima, DeLorenzo era emerso come uno dei primiparticolarmente somiglianti a, cavalcando tra la folla sulle spalle dell'amico al grido di: «Ecco la principessa del popolo!». In altre parole, il Lisan al-Gaib del Greenwich Village. Spencer DeLorenzo, al centro, incontra il suo doppelgänger.

«Si è quasi trasformato in un vero e proprio scontro tra poliziotti e gemelli stravaganti» dice chi c'era. Finché è arrivato il vero Timothée Chalamet

È successo di tutto al "look-alike contest": il protagonista di Dune si è presentato al cospetto dei suoi sosia, scatenando l'entusiasmo dei fan. Durante la kermesse, poi, uno dei concorrenti è stato

L'attore Timothée Chalamet si è presentato a sorpresa ad una gara organizzata dai suoi sosia al Washington Square Park di Manhattan. Stupore e delirio per i fan increduli