Aborto Poleggi Opa | 194 ha avuto costi economici umani e sociali alti nessun beneficio

Leggi tutta la notizia su .com

(Di martedì 29 ottobre 2024) (Adnkronos) – “L’Opa è un comitato tecnico scientifico che si è offerto a servizio della collettività per un’analisi-benefici della applicazione della legge 194 del 1978. Come qualsiasi legge dello Stato e politica dello Stato un’analisi-benefici serve per lasciare alla politica il compito di migliorare l’implementazione stessa, al fine di raggiungere il bene comune”. L'articolo(Opa): “194 ha” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google Newspost correlato.