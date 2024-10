Lookdavip.tgcom24.it - A pochi giorni dalle elezioni Melania Trump tira fuori le unghie (e bacia Donald)

Leggi tutta la notizia su Lookdavip.tgcom24.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Manca una settimana esatta all’Election Day, giorno in cui gli americani sceglieranno il loro nuovo presidente. Sebbene in molti stati si possa già votare, la data clou è il 5 novembre, quando il grosso della popolazione si recherà ai seggi.o Kamala Harris? Impossibile stabilire al momento chi vincerà ma di certo i due candidati, giunti ormai alla fine della campagna elettorale, stanno facendo l’impossibile per accaparrarsi quanti più voti possibili. In questo rush finale è riapparsa anche. Rockstar a New York Isul palcoNessuno se l’aspettava sul palco del comizio andato in scena il 27 ottobre al Madison Square Garden di New York. Quando Elon Musk, fervente sostenitore di, ha introdotto, il boato nell’impianto sportivo con sede a Manhattan, è stato assordante.