Primacampania.it - 13enne con mannaia e 14enne con coltello, si giustificano con i carabinieri «dobbiamo difenderci»

(Di martedì 29 ottobre 2024) POLLENA TROCCHIA – Siamo a Pollena Trocchia e idelle Tenenza di Cercola stanno effettuando dei controlli nei pressi di una sala scommesse di via Massa. Tanti i ragazzi che sostano da quelle parti ma due in particolare catturano l’attenzione dei militari. Sono poco più che bambini, hanno 14 e 13 anni e quando vedono itentano di allontanarsi velocemente. I militari fermano i 2 minorenni che vengono perquisiti. Nelle tasche deluna scatto lungo 22 centimetri ma è ila sorprendere iquando gli trovano addosso unada cucina lunga complessivamente 27 centimetri. “Cidifendere, non si sa mai” la risposta dei ragazzini che vengono denunciati e poi affidati ai rispettivi genitori increduli e mortificati per quanto accaduto.