Ilpiacenza.it - 133 fedelissimi a Ravenna: Piace, devi reagire

Leggi tutta la notizia su Ilpiacenza.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Ilnza ha comunicato che sono 133 i biglietti venduti per il settore ospite del comunale Bruno Benelli di, per il match tra romagnoli e biancorossi, valido per il settimo turno del girone D di serie D rinviato lo scorso 20 ottobre e che sarà recuperato mercoledì 30 ottobre alle ore