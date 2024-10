Napolitoday.it - Zurzolo: "Ognuno ha una colonna sonora nel DNA, e Peppino Di Capri è la colonna sonora di Napoli"

Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Serata evento al Trianon Viviani per i "primi" 85 anni chedi- indiscutibilmente tra i maggiori autori e interpreti italiani e napoletani - porta con grandissima disinvoltura. Con lui gli "amici - amici", come sottolinea al nostro microfono, per una serata magica che ha coinvolto