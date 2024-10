William torna a parlare di Harry, il ricordo con la madre Diana in nuovo documentario (Di lunedì 28 ottobre 2024) Si ritiene che l'ultima volta che il principe del Galles abbia parlato pubblicamente di suo fratello sia stata sei anni Il principe William ha menzionato pubblicamente il principe Harry per la prima volta da anni, rievocando un ricordo d'infanzia nel suo prossimo documentario della Itv, che sarà trasmesso il 30 e il 31 ottobre. Il Sbircialanotizia.it - William torna a parlare di Harry, il ricordo con la madre Diana in nuovo documentario Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Si ritiene che l'ultima volta che il principe del Galles abbia parlato pubblicamente di suo fratello sia stata sei anni Il principeha menzionato pubblicamente il principeper la prima volta da anni, rievocando und'infanzia nel suo prossimodella Itv, che sarà trasmesso il 30 e il 31 ottobre. Il

William torna a parlare di Harry, il ricordo con la madre Diana in nuovo documentario

In un nuovo documentario che ripercorre il suo impegno nella questione dei senzatetto, il principe della Galles torna con la mente a quando, insieme al fratello e alla madre, visitò per la prima volta ... (vanityfair.it)

Si ritiene che l'ultima volta che il principe del Galles abbia parlato pubblicamente di suo fratello sia stata sei anni ... (msn.com)

"L'ispirazione e la guida" di Diana sono state la forza trainante dell'impegno personale del principe William nella lotta ai senzatetto. (ANSA) ... (ansa.it)