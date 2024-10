Lecceprima.it - Web Tax, il comitato di redazione di Citynews: “Il governo ci ripensi”

Leggi tutta la notizia su Lecceprima.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) LECCE - Apprendiamo, dalla bozza della manovra finanziaria 2025, che ilprospetta di allargare indiscriminatamente la "web tax" trasformando una tassa pensata per i colossi del web, che fatturano in Italia ma pagano le imposte all'estero, in un balzello del 3% sul fatturato che colpisce