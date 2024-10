Wall Street allunga l’orario. Ecco perché è una questione di sicurezza nazionale (Di lunedì 28 ottobre 2024) New York, la città che non dorme mai. E allora, perché dovrebbe farlo la Borsa più importante del mondo, che proprio nella Grande Mela risiede? Specialmente se c’è chi, dall’altra parte del mondo, trama per sabotare il dollaro. Quanto comunicato dal New York Stock Exchange lo scorso venerdì, al termine dell’ultima seduta settimanale, non lascia troppo spazio alle interpretazioni: estendere le negoziazioni sulla sua borsa digitale Arca, piattaforma di punta per l’acquisto e la vendita di fondi negoziati in Borsa e di oltre 8 mila titoli quotati negli Stati Uniti, a 22 ore al giorno, esclusi i festivi. Obiettivo: sfruttare il crescente interesse presente a livello globale nei confronti delle azioni statunitensi. Formiche.net - Wall Street allunga l’orario. Ecco perché è una questione di sicurezza nazionale Leggi tutta la notizia su Formiche.net (Di lunedì 28 ottobre 2024) New York, la città che non dorme mai. E allora,dovrebbe farlo la Borsa più importante del mondo, che proprio nella Grande Mela risiede? Specialmente se c’è chi, dall’altra parte del mondo, trama per sabotare il dollaro. Quanto comunicato dal New York Stock Exchange lo scorso venerdì, al termine dell’ultima seduta settimanale, non lascia troppo spazio alle interpretazioni: estendere le negoziazioni sulla sua borsa digitale Arca, piattaforma di punta per l’acquisto e la vendita di fondi negoziati in Borsa e di oltre 8 mila titoli quotati negli Stati Uniti, a 22 ore al giorno, esclusi i festivi. Obiettivo: sfruttare il crescente interesse presente a livello globale nei confronti delle azioni statunitensi.

Wall Street allunga l’orario. Ecco perché è una questione di sicurezza nazionale

