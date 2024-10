Ildifforme.it - Volkswagen verso la chiusura di tre fabbriche, sindacati: “Pugnalata per i lavoratori”

Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) "Non c'è tempo da perdere. Non si può aspettare la fine del 2026" ha dichiarato il ministro per le Imprese Adolfo Urso, sottolineando come i dati tedeschi possano confermare le paure italiane: "Nel 2035 potremo avere zero industria in Europa" L'articololadi tre: “per i” proviene da Il Difforme.