Lanotiziagiornale.it - Volkswagen travolta dalla crisi: tre le fabbriche a rischio chiusura

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Una doccia gelata. O per dirla con i sindacati, ancora meglio, è “una pugnalata al cuore”.chiuderà almeno tre. È quello che ha reso noto il consiglio di fabbrica del colosso dell’auto tedesca, secondo quanto riportano alcuni media come Bild e die Welt. “Il Consiglio di Amministrazione vuole chiudere almeno tre stabilimenti VW in Germania”, ha dichiarato la presidente del Consiglio di fabbrica del Gruppo, Daniela Cavallo. Che ha spiegato: nessuno stabilimento è al sicuro e anche tutti gli altri siti saranno ridimensionati. Il consiglio teme infatti il taglio di decine di migliaia di posti di lavoro. Il Gruppo ha appena informato i dipendenti di questi piani. Particolarmente asarebbe lo stabilimento di Osnabrueck, che di recente ha perso una commessa sperata da Porsche. I numeri del colosso dell’auto tedesca Laimpiega circa 120.