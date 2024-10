Unlimitednews.it - Vodafone-Youtrend, per 70% italiani importante la transizione gemella

Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) –hanno presentato i risultati della ricerca ‘Digitale eecologica: l’opinione degli italianì, che ha come obiettivo quello di indagare in profondità la conoscenza, la consapevolezza e il parere deglisulla cosiddetta Twin Transition, definizione coniata dall’Unione Europea per descrivere la strategia che integra laecologica e quella digitale per affrontare le sfide contemporanee in modo coerente e convergente.Lo scopo della ricerca è anche quello di analizzare la sensibilità deglisu questi temi e su quali fronti e settori èagire per raggiungere un’autenticadigitale ed ecologica.