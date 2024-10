Sbircialanotizia.it - Vitiligine, arriva il primo farmaco: crema rimborsabile da Ssn

Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Secondo gli studi in corso in Usa la terapia topica ruxolitinib può essere associata a fototerapia per ridurre i tempi di pigmentazioneilper ladal Servizio sanitario nazionale. Oltre 300mila italiani fanno i conti con la, patologia cronica autoimmune: molto visibile, a causa delle caratteristiche macchie bianche, ma