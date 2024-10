Ilrestodelcarlino.it - Virginia al luna park E acrobati col twist

(Di lunedì 28 ottobre 2024)Raffaele (nella foto) è cresciuta in unda una famiglia di artisti circensi, "e il primo bacio l’ho dato dietro il Brucomela", ricorda. E si nutre proprio delle sue memorie d’infanzia lo spettacolo "Samusà", grande successo (con la regia di Federico Tiezzi), in scena sabato 2 e domenica 3 novembre al teatro Storchi. Il teatro Mac Mazzieri di Pavullo apre la stagione mercoledì 30 con la sonorizzazione del film "The Mystic" (1925) con Roberta Sammarelli, bassista dei Verdena e Collettivo Soundtracks. Domenica 3 novembre riparte anche il teatro del Popolo di Concordia con "Let’sagain" con The Black Blues Brothers, cinquekenioti fra circo contemporaneo e commedia musicale.