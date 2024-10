Firenzetoday.it - Vip, leggenda dell'NBA in vacanza a Firenze / FOTO

Leggi tutta la notizia su Firenzetoday.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Nella giornata di ieri gli appassionati i fiorentini appassionati di basket avranno notato una presenza non proprio di poco conto in città. Si tratta di Tim Duncan, ex cestista'NBA che ha vestito nella sua carriera la maglia del San Antonio Spurs. L'americano, considerato uno dei cestisti