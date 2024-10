Violazioni del Codice della strada, il Codacons: in Sicilia multe per 44 milioni (Di lunedì 28 ottobre 2024) Gli incassi incamerati dagli enti locali grazie alle multe stradali sfiorano quota 1,3 miliardi di euro solo nei primi dieci mesi del 2024. Lo afferma una indagine condotta dal Codacons che ha analizzato i proventi dei comuni italiani derivanti da Violazioni stradali. Alla data del 17 ottobre, si Messinatoday.it - Violazioni del Codice della strada, il Codacons: in Sicilia multe per 44 milioni Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Gli incassi incamerati dagli enti locali grazie alleli sfiorano quota 1,3 miliardi di euro solo nei primi dieci mesi del 2024. Lo afferma una indagine condotta dalche ha analizzato i proventi dei comuni italiani derivanti dali. Alla data del 17 ottobre, si

