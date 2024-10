Ilnapolista.it - Vinicius beffato: aveva comprato l’abito di gala e organizzato una festa privata a Parigi (Relevo)

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Questa sera verrà assegnato il Pallone d’oro e, stando alle ultime informazioni, il vincitore non sarà il favoritoJr, bensì Rodri. Eracconta che il brasilianogiàla sua serata di, ormai annullata. Infatti, il Real Madrid ha deciso di non partecipare alla cerimonia didiunaCome riportato da: Il 28 ottobre 2025 rimarrà nella memoria diJunior come uno dei giorni più difficili della sua carriera. I giornalisti che inviano i loro voti a France Football non lo hanno scelto per vincere il Pallone d’oro. La delusione è stata massima. Non solo il brasiliano si stava preparando a sollevare il trofeo, ma lo avrebbe fatto circondato dalla sua gente;invitato circa 20 persone più vicine a godersi un giorno così speciale per lui.