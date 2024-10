Monzatoday.it - VIDEO | L'irruzione in palestra per il maxi colpo da 200mila euro in azienda: la banda in azione

Leggi tutta la notizia su Monzatoday.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Felpa, zainetto in spalla e cappuccio per coprire il volto. Qualcuno si sporge dalla balaustra del soppalco, sullo sfondo gli anelli sospesi e le sbarre del box di crossfit: chiuso, al buio, di notte. Non sono le immagini di un allenamento: all'interno dellaè inunadi