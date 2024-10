Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 28-10-2024 ore 10:30

(Di lunedì 28 ottobre 2024)DEL 28 OTTOBREORE 10.20 FEDERICO DI LERNIA BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO SEGNALANDO UN INCIDENTE SULLA DIRAMAZIONESUD CON CODE TRA TORRENOVA E IL BIVIO CON IL GRA IN DIREZIONESUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA E A24 E TRA DIRAMAZIONESUD E APPIA IN ESTERNA, RALLENTAMENTI TRAFIUMICINO E APPIA E CODE TRA PRENESTINA E A24 SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA INCOLONNATI TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. E DA TOR CERVARA AL RACCORDO IN USCITA SULLA CASSIA CODE A TRATTI NEI DUE SENSI TRA L’OGIATA E LA GIUSTINIANA SULLA FLAMINA CODE DA PRIMA PORTA AL RACCORDO IN DIREZIONEINFINE RICODIAMO CHE OGGI E’ PREVISTO UNO SCIOPERO DI 24 ORE DEL TRASPORTO PUBBLICONO DELLA RETE ATAC IL SERVIZIO SARÀ COMUNQUE REGOLARE DALLE 17 ALLE 20.