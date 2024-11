Strumentipolitici.it - Vertice BRICS a Kazan: de-dollarizzazione e nuovi Stati partner. Le nostre domande al viceministro degli Esteri russo

Si è appena concluso il 16esimo summit delnella Federazione Russa. Proprio Mosca detiene quest’anno la presidenza di turno del blocco. Ha organizzato ile gli ha dato il titolo “Rafforzare il multilateralismo per uno sviluppo globale equo e per la sicurezza”. Per la prima volta hanno partecipato anche i quattromembri, quelli ammessi l’anno scorso: Egitto, Emirati Arabi Uniti, Etiopia e Iran. Si è parlato molto della futura espansione del bloccoe dei criteri coi quali stabilire quali Paesi potranno entrare a farne parte. Un altro tema caldo era quello della de-, verso la quale si stanno concretamente muovendo in primis Russia e Cina, oltre al Brasile. Ildella Federazione Russa Sergey Ryabkov ha accettato di rispondere allenella conferenza stampa di chiusura del summit, il 25 ottobre.