Iltempo.it - Valditara: "Interventi e risorse su temi cruciali". Tutte le misure

Leggi tutta la notizia su Iltempo.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) “Con l'ultimo Decreto-legge approvato dal Consiglio dei Ministri miglioriamo ulteriormente l'efficienza delleattuative del PNRR, liberiamoper l'internazionalizzazione degli ITS Academy, collegata al Piano Mattei, prevediamo incentivi per il personale amministrativo e incrementiamo il fondo per la fornitura di libri di testo alle famiglie meno abbienti". Lo ha dichiarato il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe. "Siamo intervenuti anche per colmare il vuoto legislativo che aveva lasciato nel limbo i docenti tecnico-pratici vincitori di concorso.su, per un sistema più efficiente e di qualità”, ha aggiunto.